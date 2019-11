Brandweer vindt gemummificeerd lichaam in badkuip van oude vrouw: “Ze was niet meer bij haar verstand” SVM

25 november 2019

19u24

Bron: Belga 0 In de Franse gemeente Mont-Saint-Aignan is in het bad van een oude vrouw een gemummificeerd lichaam gevonden. Ze zegt dat het haar zoon is die zes jaar geleden stierf, laat een politiebron vandaag weten.

"Een vrouw van 82 jaar werd vrijdag door de brandweer gered van uitdroging", aldus de bron. "Bij deze gelegenheid legde ze uit dat het lichaam van haar zoon, die zes jaar geleden stierf, in het bad lag.”

De vrouw is volgens de bron "niet meer echt goed bij haar verstand”. Zd werd naar het ziekenhuis gebracht. Het parket wil niets kwijt over de zaak. "Een onderzoek naar de doodsoorzaak is geopend. Enkel zo kunnen we weten of het echt om de zoon van de vrouw gaat", klinkt het.