Brandweer trotseert nog steeds bosbranden Tsjernobyl, dag op dag 34 jaar na kernramp ES

26 april 2020

16u07

Bron: Belga 5 Meer dan duizend brandweermannen zijn zondag ingezet tegen de bosbranden in het gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl, die ondanks vele inspanningen nog steeds niet onder controle zijn. Het is exact 34 jaar geleden dat de grootste kernramp uit de wereldgeschiedenis plaatsvond.

De brandweer probeert zondag twee haarden van smeulende bomen en andere vegetatie onder controle te krijgen, aldus het rampenbeheer. Milieu-experts vrezen dat de branden radioactieve as in de lucht kunnen brengen, en dat vervuilde rook tot de hoofdstad Kiev kan waaien. De autoriteiten schreven de branden toe aan sterke winden en abnormaal droge omstandigheden na een winter waar weinig sneeuw is gevallen.

Volgens het rampenbeheer is de achtergrondstraling in Kiev "stabiel" en overschrijdt die de toegelaten waarden niet. Een milieufunctionaris, Egor Firsov, had gezegd dat in het gebied rond Tsjernobyl straling tot zestien keer hoger was opgemeten dan de normale achtergrondniveaus.

Herdenking kernramp

Op 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de centrale in Tsjernobyl, op een honderdtal kilometer ten noorden van Kiev. Een groot deel van Europa, maar vooral Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland raakten vervuild na de explosie.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht in een persbericht hulde aan de hulpverleners die onmiddellijk na de ramp ter plaatse kwamen, "die helden die de toekomst hebben gered van het gevaar van straling". Ook drukte hij zijn "groot respect" uit voor de brandweerlieden en andere hulpverleners die nu in het gebied aan de slag zijn tegen de bosbranden. Hij bracht zondag ook een bezoek aan de site, legde een bloemenkrans neer aan een monument en nam een moment van stilte in acht.

De autoriteiten verzekerden dat de huidige branden geen risico vormden voor de belangrijke infrastructuur op de rampsite. De verwoeste reactor is momenteel afgeschermd door een constructie van staal en beton.

Afgelopen woensdag stelde de nucleaire waakhond FANC al dat er door de bosbranden in Oekraïne geen verhoogde radioactiviteit werd waargenomen in België.

