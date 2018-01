Brandweer rukt uit voor brand in woning van de Clintons kv

Bron: ANP 0 AP Het huis van Bill en Hillary Clinton in Chappaqua, op 64 kilometer ten noorden van New York City. In het huis van Bill en Hillary Clinton, in het Amerikaanse Chappaqua (New York), heeft brand gewoed. De politie heeft dat bevestigd maar wilde verder nog niet veel zeggen. Het is niet bekend of het echtpaar thuis was. Er zijn in elk geval geen gewonden gevallen, zei de politie.

Volgens scanner-luisteraars in Amerikaanse media gaat het om een brandje in de slaapkamer, dat snel was geblust.

Het huis, aan de Old House Lane, is in 1889 gebouwd en heeft vijf slaapkamers en een zwembad. De Clintons kochten het in 1999 voor 1,7 miljoen dollar (1,4 miljoen euro).