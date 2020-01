Brandweer rukt massaal uit naar Dom van Keulen nadat toerist wolk verwart met rook HLA

09 januari 2020

12u16

Bron: Kolner Stadt-Anzeiger 1 Gisteren avond rukte de brandweer in Keulen massaal uit naar de bekende kathedraal in de stad, nadat melding werd gemaakt van rook in de toren van de Dom. Gelukkig was er niets aan de hand, en bleek een wolk rond de toren voor verwarring te zorgen.

Volgens de brandweer meldde een gast van een hotel in de buurt van de kathedraal iets over één ‘s nachts dat er zich bij de kathedraal rookwolken hadden gevormd. Er werd meteen algemeen alarm geslagen in de centrale en de brandweer rukte met 31 brandweerwagens uit naar de kathedraal.

Al snel waren een honderdtal brandweermannen ter plaatse om alle torens van de Dom te controleren. Na een rondgang was duidelijk dat er geen sprake was van brand, maar dat de ‘rook’ die werd waargenomen eigenlijk een wolk was. “De wolk kwam zo vast te zitten in de noordelijke toren dat het van onderaf gezien leek op rook,” zei de woordvoerder van de brandweer. Na ongeveer een uur was de hele operatie voorbij.

Het valse alarm maakt in ieder geval duidelijk dat de Keulse brandweer goed is voorbereid op een eventuele brand in de kathedraal. Bij een brandalarm in de Dom wordt meteen het noodplan “Cathedral Fire Brigade Operation Plan” geactiveerd vanuit de kazerne op amper een kilometer afstand.

Wenn eine 🌧 für einen Feuerwehrgroßeinsatz sorgt...👩‍🚒🧑‍🚒👨‍🚒 https://t.co/hAk40VcLFK Feuerwehr Köln(@ Feuerwehr_Koeln) link