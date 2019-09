Brandweer Rome bevrijdt paus uit lift mvdb

01 september 2019

13u07

Bron: AFP 6 Paus Franciscus is vandaag te laat gearriveerd voor het gebed omdat hij vastzat in een lift in het Vaticaan. De brandweer moest de Heilige Vader uit zijn benarde situatie bevrijden.

"Ik moet me excuseren omdat ik te laat ben. Ik zat 25 minuten vast in een lift, er was een elektriciteitsstoring, maar toen kwam de brandweer", vertelde de lachende 82-jarige paus.

De paus was deze voormiddag onderweg naar het Sint-Pietersplein voor zijn wekelijkse Angelus-gebed, maar kwam vast te zitten in een lift. De brandweer kon hem pas na 25 minuten bevrijden, waardoor hij zeven minuten te laat kwam voor het zondagse gebed.