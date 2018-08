Brandweer rijdt door Spaans inferno

Lore Michiels

06 augustus 2018

11u29

Bron: VTM

In het noorden en het zuiden van Spanje hebben brandweerlui de handen vol om de bosbranden onder controle te houden. De brandweer heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de brandweer door een waar inferno rijdt in San Vincente. Langs de kant van de weg staan bermen en bomen in brand.