Brandweer levend schild tussen politie en iedereen die wil stemmen in Catalonië KVDS

14u02

Bron: Twitter, betevé 0 Twitter De Catalaanse brandweer laat zich op een opmerkelijke manier zien tijdens de oplopende spanningen rond het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Ze vormen een levend schild tussen de Guardia Civil en iedereen die vandaag zijn stem wil uitbrengen over de toekomst van de regio.

De brandweer had eerder deze week al aangekondigd dat ze vandaag als een soort veiligheidskordon wilde fungeren mocht de situatie uit de hand lopen. Ze hield woord. Op verscheidene plaatsen stelden de brandweermannen zich op tussen de nationale politie - die het "illegale" referendum moet tegenhouden van de Spaanse overheid - en de mensen die hun stem wilden uitbrengen.

Els bombers protegeixen la gent de la violència de la Guardia Civil mentre els mossos s'amaguen pic.twitter.com/nqR7ME8Cmv #1oct — L'Accent (@laccent) 1 oktober 2017

Lees ook Spaanse Guardia Civil neemt opnieuw miljoenen stembiljetten in beslag

Eerder deze week liet de Catalaanse brandweer zich ook al opmerken door met honderden een gigantisch spandoek te hangen aan de gevel van het Museu d'Història de Catalunya. Daarop stond de slogan 'Love democracy'. Met tientallen beklommen ze het gebouw, tot op het dak toe en scandeerden ze 'Wij zullen stemmen'. Ze lazen ook een verklaring af waarin ze pleitten voor het recht van Catalonië om over haar eigen toekomst te beslissen. "De brandweer zal altijd achter de Catalanen staan. We zullen jullie en jullie rechten verdedigen. En we zullen niet aarzelen om daarvoor de straat op te trekken."

Centenars de @bomberscat despleguen una gran pancarta "Love democracy" al Museu d'Història de CAT @btvnoticies pic.twitter.com/SOjP0sSCB2 — Josep Bassas Mas (@josep_bassas) 28 september 2017