Brandweer huldigt gevechtsvliegtuig in Nederland in met blusschuim in plaats van water: feestelijk onthaal kost 500.000 euro Peter Winterman

09 december 2019

17u27

Bron: AD 0 In Nederland heeft Defensie 500.000 euro betaald voor het feestelijke onthaal van de eerste F-35 in het land. Eind oktober landde het gloednieuwe gevechtsvliegtuig, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), op Vliegbasis Leeuwarden.

Dat feestje verliep niet geheel volgens plan. De F-35 landde later dan gepland. Na de landing werd het toestel door de brandweer onthaald met blusschuim in plaats van water: een brandweerman drukte per ongeluk op de verkeerde knop. Defensie vreesde dat de motoren door het blusschuim waren beschadigd, maar dat bleek na onderzoek niet het geval.

Nederlands staatssecretaris Barbara Visser van Defensie laat nu weten dat het feestelijke onthaal ongeveer een half miljoen euro heeft gekost. Daarin zitten ook de kosten van zogenoemde ‘roll-out ceremonies’ bij vliegtuigbouwer Lockheed Martin in de Verenigde Staten en vliegtuigbouwer Leonardo in Italië. “De ceremoniële activiteiten in de Verenigde Staten en Italië werden deels door de gastheer zelf betaald”, zegt Visser.

Bij het onthaal in Leeuwarden waren meer dan tweeduizend gasten uitgenodigd. De hele top van Defensie was aanwezig.

Mankementen

De omstreden aankoop van de F-35 - van ruim 6 miljard euro - ging in Nederland niet zonder slag of stoot. Politieke partijen raakten er maar niet over uitgepraat voordat de luchtmacht in 2013 een bestelling mocht plaatsen voor 37 toestellen. Daar werden onlangs 9 toestellen aan toegevoegd.

De reputatie van wat jarenlang de Joint Strike Fighter heette, kreeg het bovendien flink te verduren door een aanhoudende stroom onheilspellende berichten over technische tekortkomingen en mankementen die moesten worden opgelost.