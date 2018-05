Brandweer Amsterdam wil motorbendeleden weren: "Dit is misdaad bevorderend" jv

05 mei 2018

10u10

Bron: anp 2 De top van de Amsterdamse brandweer wil leden van motorbendes weren. "Voor de integriteit en geloofwaardigheid van de overheid vind ik ambtenaren met dit soort contacten een heel slechte zaak. Het is een misdaad bevorderende factor", zegt brandweercommandant Leen Schaap in een interview met Het Parool.

Schaap vindt het "absoluut niet normaal dat binnen overheidsorganisaties mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes". Voorzitter van de veiligheidsregio Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester van Amstelveen, is het helemaal met Schaap eens. Hij vindt dat het ook voor andere overheidsdiensten mogelijk moet zijn om lidmaatschap van een motorbende te verbieden. "Als de politie in staat is deze mensen te weren omdat ze niet integer zouden zijn, moeten we ons afvragen waarom wij vinden dat het bij de brandweer of de vuilophaaldienst niet kan."

Bij de Amsterdamse brandweer zou zeker een lid van de Hells Angels werken en een lid van Satudarah. Een ander zou contacten hebben met de top van No Surrender.

Uit een landelijk overzicht over 2016 bleek dat toen minstens vijftig leden van 'Outlaw Motorcycle Gangs' voor de overheid werkten. Meer dan de helft was in dienst van Defensie, hoeveel er voor de brandweer werken valt niet af te leiden uit het overzicht van het zogeheten Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), dat zich richt op de bestrijding van "ondermijnende criminaliteit". In het rapport staat dat met alle medewerkers die het betreft gesprekken zijn gevoerd. Ontslag van mensen die lid willen blijven van de motorclub is "complex en niet in alle gevallen mogelijk".

Brandweercommandant Schaap gaat de juridische mogelijkheden nog onderzoeken. Eenhoorn denkt dat de ambtseed die ambtenaren moeten afleggen misschien uitkomst kan bieden. "Je moet je vingers in de lucht steken en zeggen dat je je aan alle wetten en regels zult houden. Ik vraag me af hoe moeilijk het is na te gaan of dat in de praktijk dan ook zo is."