Brandstofprijzen in Zimbabwe in één klap verdubbeld en nu hoogste ter wereld: protesten uitgebroken over het hele land kg

14 januari 2019

14u26

Bron: Belga 0 In verschillende steden in Zimbabwe zijn protesten uitgebroken tegen de stijging van de brandstofprijzen, die meer dan verdubbeld zijn. In Harare schiet de politie met scherp op de betogers. President Emmerson Mnangagwa verdubbelde die prijzen zaterdagavond vanwege de zware economische crisis, waardoor in Zimbabwe nu de hoogste brandstofprijzen ter wereld gelden. Benzine kost nu, omgerekend, 2,71 euro per liter, diesel 2,80 euro per liter. Benzine kost wereldwijd gemiddeld 0,95 euro (1,08 dollar).

Mnangagwa kondigde de prijsverhoging aan door de grote tekorten aan brandstof in het land. Daarna riep de koepel van vakbonden ZCTU op tot een nationale staking van drie dagen. De meeste winkels en scholen houden de deuren dicht.



"We hebben opgeroepen tot de staking nadat de regering haar ongevoeligheid toonde door de brandstofprijzen te verhogen, basisvoorzieningen zullen daardoor ook duurder worden, vooraleer de lonen aangepast worden", aldus Peter Mutasa van ZCTU. De voorbije weken voerden dokters en onderwijzers al actie, onder meer om uitbetaald te worden in Amerikaanse dollar.

Traangas

In Bulawayo, in het zuiden van het land, zet de politie traangas in om groepen jongeren voor het gerechtsgebouw uit elkaar te drijven. In een dichtbevolkte buitenwijk van Harare, Epworth, schoot de politie met scherp op betogers. Er vielen gewonden en er zijn ook mensen opgepakt, maar een politiewoordvoerder weigerde commentaar aan DPA. Ook elders in Harare werd met traangas geschoten.



In delen van Harare en andere steden steken betogers autobanden in brand en blokkeren ze wegen. In alle dichtbevolkte wijken is de politie massaal aanwezig, en legerhelikopters vliegen boven die wijken.

Tekort aan cash

Eind 2017 werd Robert Mugabe in een militaire staatsgreep na 37 jaar van de macht verdreven. Het leger bracht Emmerson Mnangagwa aan de macht, en hij won de controversiële verkiezingen. Sinds hij aan de macht kwam, beloofde hij investeerders weer naar Zimbabwe te lokken, maar voorlopig zonder veel resultaat. Het land zit met een groot tekort aan cash en Amerikaanse dollars. Volgens Zimbabwanen die zondag aanschoven voor brandstof is het nu moeilijker dan onder Mugabe.



Mnangagwa is intussen vertrokken op een buitenlandse trip van twee weken, die hem ook naar het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos brengt.

