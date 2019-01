Brandstichtingen en geweld teisteren noorden van Brazilië bvb

06 januari 2019

16u18

Bron: Belga 0 In het noorden van Brazilië hebben criminele bendes een gewelddadige campagne opgestart tegen strengere regels voor gedetineerden. Sinds begin dit jaar werd in de deelstaat Ceara al 93 maal 's nachts brandgesticht bij of een aanval gepleegd tegen voertuigen, banken en winkels. Dat meldt het internetportaal G1.

Volgens provinciegouverneur Camilo Santana zitten criminele bendes achter de feiten. Ze willen de autoriteiten dwingen om de strengere controle van gedetineerden in te trekken, zegt hij.

De regering van de nieuwbakken extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro stuurde dit weekend zowat 450 extra veiligheidstroepen naar Ceara om de lokale politie te versterken. Al meer dan honderd verdachten werden ingerekend.



De strengere regels voor de overbevolkte gevangenissen in Ceara moeten bijvoorbeeld verhinderen dat er nog mobiele telefoons binnengesmokkeld worden. De maatregelen moeten de macht van de criminele organisaties in de strafinstellingen breken. Na de aankondiging startte het geweld in Fortaleza en 25 andere steden in de provincie, aldus de gouverneur.

Bekijk ook: