Brandstichting in woning voorzitter Franse Assemblée nationale FVI

09 februari 2019

13u17

Bron: Belga 0 In de woning van de voorzitter van de Franse Assemblée nationale is vermoedelijk brand gesticht. Een buurman had de brand in de woning van Richard Ferrand in Bretagne opgemerkt, klinkt het in de mededeling die de nationale assemblee vrijdag verstuurde. De brandweer trof ter plekke banden en in benzine gedrenkte fakkels aan. Ferrand was op het ogenblik van de brand niet thuis.

"Niets rechtvaardigt intimidatie, niets rechtvaardigt geweld en vernedering", schreef Ferrand op Twitter. Hij publiceerde twee foto's met volledig verkoolde kamers in zijn huis. President Emmanuel Macron betuigde zijn solidariteit met Ferrand en zijn familie. "Schande voor degenen die dergelijke daden plegen", schreef premier Édouard Philippe. Ook andere hooggeplaatste Franse politici waren woedend.

Ferrand is sinds september 2018 voorzitter van de nationale assemblee. De vertrouweling van Macron was eerder fractieleider van de regerende partij La République en Marche. De voormalige socialist had Macron begeleid op weg naar zijn macht en bouwde de in 2016 opgerichte partij mee op.