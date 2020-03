Brandhaard Bergamo verwacht nog steeds meer besmettingen ttr

27 maart 2020

10u56

Bron: anp 4 De zwaar getroffen Noord-Italiaanse stad Bergamo verwacht nog steeds meer besmettingen met het coronavirus, net als de hele regio. Het hoogtepunt moet nog komen, aldus de gezondheidsautoriteiten van de provincie Bergamo.

De toestand in de ziekenhuizen in de regio blijft uiterst kritisch, zei een directeur van een gezondheidsinstantie op de Duitse radio. De klinieken liggen vol met intensivecarepatiënten en hebben de limiet bereikt. Een lichtpuntje is de verzorging elders door huisartsen.

Bergamo geldt als een van de coronabrandhaarden in de Italiaanse regio Lombardije, die zeer te lijden heeft onder de coronacrisis. Donderdag bleek het aantal nieuwe patiënten weer sterker te zijn gestegen dan in dagen ervoor.

Cijfers

Vorige week stierven er 313 mensen in Bergamo, dat is zeven keer meer dan het gemiddelde van 45 doden per week dat de stad in de laatste tien jaar liet optekenen, zo meldt het stadsbestuur in een persbericht. In de laatste week van februari waren er 65 doden, maar het aantal steeg naar 95 in de eerste week van maart en naar 296 in de tweede week van die maand.

Tussen 1 en 24 maart waren er 858 overlijdens, daarbij ook wel overlijdens van mensen van elders die naar de ziekenhuizen van Begamo waren gebracht. In Bergamo zelf waren er 446 overleden inwoners, tegen anders gemiddeld 100 op een maand.

Italië is erg getroffen met inmiddels 75.000 besmettingen en 7.503 doden. Het aantal nieuwe besmettingen is wel gedaald voor de vierde dag op rij tot 3.500.

