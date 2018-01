Brandende olietanker dreigt te ontploffen: vrees voor een van de grootste milieurampen ooit Redactie

09u05

De olietanker die zaterdagavond voor de Chinese oostkust op een vrachtschip botste staat vandaag nog altijd in brand. Dat heeft de Zuid-Koreaanse kustwacht laten weten. Ook de 32 vermiste bemanningsleden, voornamelijk Iraniërs, zijn nog niet gevonden. Volgens experts kan het ongeluk uitdraaien op een van de grootste milieurampen ooit.

China heeft vier reddingsschepen en drie reinigingsboten naar de plek des onheils gestuurd, maar de reddingswerken worden bemoeilijkt door toxische wolken, zo laat het Chinese ministerie van transport weten. Ook de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een vliegtuig, helikopter en een schip gestuurd.

Het ongeluk had plaats bij Shanghai en de monding van de rivier de Yangtze. Daar botste het op een Chinees vrachtschip, dat niet veel schade opliep.

De olietanker die onder Panamese vlag vaart, was vanuit Iran op weg naar Zuid-Korea en verscheepte 136.000 ton aan condensaat, een zeer lichte vorm van aardolie. Dat staat ongeveer gelijk aan een miljoen vaten. Hoe groot de schade aan het milieu is, is niet duidelijk.

Vrees voor ernstige milieuramp

Onder andere Greenpeace vreest voor een van de ergste milieurampen op zee. "We zijn erg bezorgd over de gevolgen voor het zeeleven", klinkt het. De laatste ramp van deze omgang was in 1991, toen voor de kust van Angola meer dan 200.000 ton olie uit een tanker weglekte.

Hulpverleners zijn als de dood dat het schip explodeert. Weglekkend condensaat gaat een chemische reactie aan met het zeewater, waardoor licht ontvlambaar gas ontstaat, waarschuwt het Chinese ministerie van Transport.