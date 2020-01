Brandende fabriek stort in op brandweer in New Delhi: twaalf gewonden LH

02 januari 2020

12u37

Bron: Belga 0 In New Delhi zijn twaalf mensen gewond geraakt bij de instorting van een brandende fabriek. De meeste slachtoffers zijn leden van de brandweer. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat al om de derde grote brand in minder dan een maand in de Indiase hoofdstad.

In het puin van de batterijenfabriek zit nog één persoon vast, zeven uur nadat alarm was geslagen, aldus een woordvoerder van de spoeddiensten.



Meer dan 150 brandweermannen werden gemobiliseerd voor het vuur, met vlammen tot 10 meter hoog. De instorting gebeurde na een explosie aan de achterzijde van het gebouw.



In India vinden dergelijke branden vaak plaats, meestal omdat de veiligheidsnormen niet worden gerespecteerd.

Lees ook: Minstens 43 doden door brand in fabriek New Delhi