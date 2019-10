Brandende auto ramt politiebureau in Nederlands-Limburgse Kerkrade IB

18 oktober 2019

06u02

Bron: ANP 2 Een brandende auto met daarin “meerdere jerrykannen met vloeistof” is deze ochtend een politiebureau in de Nederlands-Limburgse plaats Kerkrade ingereden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Een verdachte is intussen aangehouden.

Het incident gebeurde even na vijf uur 's morgens aan de Kerkradersteenweg. De auto reed daar door de glazen pui van de ingang van het bureau. Volgens een woordvoerder van de politie stond zeker een jerrycan in brand en is de auto mogelijk het bureau ingeduwd.

Het vuur kon snel worden geblust, maar het beschadigde pand waarin het politiebureau gevestigd is, blijft afgezet. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden en is een onderzoek gestart.

Er is inmiddels 1 verdachte aangehouden. Politiebureau #Kerkrade blijft afgezet en wordt door de politie verder onderzocht. https://t.co/fkIm8FhTIB Politie Limburg(@ PolLimburg) link

