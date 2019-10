Branden in Californië razen verder: miljoenen mensen dreigen zonder stroom te vallen Redactie/IB/SVM

25 oktober 2019

21u53

Bron: AD, Belga 2 Miljoenen inwoners van de Amerikaanse staat Californië dreigen morgen zonder stroom te vallen doordat uit voorzorg de elektriciteit uitgeschakeld zal worden. De branden woeden zo fel in Sonoma en de regio rond Los Angeles dat gouverneur Gavin Newsom de noodtoestand uitgeroepen heeft. Vijftigduizend mensen hebben het bevel gekregen om te evacueren. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers.

De uitschakeling van de stroom is naar verwachting de grootste ooit. “Niemand wil leven zonder elektriciteit, maar we hebben geen andere keuze”, sprak een woordvoerder van de grootste energiemaatschappij. De energiebedrijven nemen extreme voorzorgsmaatregelen nadat in 2017 en 2018 elektriciteitskabels door felle weersomstandigheden branden veroorzaakten.

Pacific Gas & Electric biedt elektriciteit aan 16 miljoen inwoners van Californië. “De kans zit er echter in dat we zondag en maandag bijna alles in het noorden van de staat zullen moeten afsluiten”, klinkt het.

In Santa Clarita -zo'n 65 kilometer ten noorden van LA- zijn intussen al enkele huizen in vlammen opgegaan. Het vuur verspreidde zich op enkele uren tijd over ongeveer 2.000 hectare struikgewas.

In het Sonoma-wijngebied ten noorden van San Francisco beslaat de zogenoemde Kinclade-brand inmiddels een gebied van meer dan 39 vierkante kilometer. In het stadje Geyserville moesten 2.000 mensen hun huis verlaten vanwege het oprukkende vuur. Natuurgebied, wijngaarden, huizen en auto’s gingen in vlammen op. Geyserville ligt op zo’n 40 kilometer van Santa Rosa, waar bosbranden in 2017 het leven kostten aan 22 mensen.

“Branden niet te beteugelen”

Volgens brandweercommandant Daryl Osby van het korps in Los Angeles County zijn de branden niet te beteugelen. Sommige windvlagen halen snelheden tot 112 kilometer per uur, waardoor de vlammen nog meer aangewakkerd worden.

Uit voorzorg werd in vijftien county’s in het zuiden van Californië al de stroom afgesloten. Daardoor kwamen 180.000 huishoudens zonder elektriciteit te zitten. Vorig jaar kwamen bij hevige bosbranden in Californië zo’n honderd mensen om het leven.