Branddeuren in Grenfell Tower werkten maar half zo goed als zou moeten

15 maart 2018

11u20

Bron: Sky News 0 De branddeuren van Grenfell Tower, het appartementsgebouw dat op 14 juni vorig jaar in vlammen opging in Londen, werkten niet zo goed als beloofd. Uit testen blijkt dat de deuren het vuur amper 15 minuten tegenhielden, terwijl dat 30 minuten zou moeten zijn.

Op 14 juni vorig jaar kwamen 71 mensen om bij de brand in Grenfell Tower. Intussen is het dodental opgelopen tot meer dan 80. De brandweer stond bijna machteloos tegenover het vuur, en een van de redenen daarvoor is dat de branddeuren in het gebouw maar half zo efficiënt waren als zou moeten. Tijdens het forensische onderzoek werd een van die deuren immers onderzocht, waarbij bleek dat ze lang niet zo goed werkten als geadverteerd werd.

"Een deel van het forensische onderzoek bestaat uit een offsite testfase", aldus een woordvoerder van de Metropolitan Police. "We hebben een branddeur uit een van de onaangeraakte appartementen gehaald en die aan testen onderworpen. De deur was ontworpen om het vuur tot 30 minuten lang tegen te houden, maar tijdens de proef bleek dat dat maar ongeveer 15 minuten was. Veel korter dan we verwacht hadden."

Geen communicatie

De politie geeft verder geen commentaar, maar de gemeenteraad die verantwoordelijk is voor Grenfell Tower liet wel al weten dat ze aan de overheid gevraagd hebben of deze bevindingen ook gevolgen hebben voor andere gebouwen.

De gebrekkige branddeuren zijn niet de enige factor die de brand zo verwoestend maakte. Eerder bleek al dat bij de renovatie van de toren erg brandbare gevelbekleding was gebruikt, omdat die goedkoper is. Daarnaast bekende een brandweerman onlangs aan Sky News dat het communicatiesysteem van de hulpdiensten ondermaats is. "We hadden binnenin de toren geen contact met de diensten die buiten stonden omdat onze radio's niet werkten. We tastten letterlijk in het duister. We hebben heel wat mensen gezegd dat ze in hun appartement moesten blijven, maar konden niet weten dat het vuur zich razendsnel verspreidde aan de buitenkant van het gebouw. Als we beter materiaal hadden gehad, hadden we veel meer mensen kunnen redden."