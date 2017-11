Brand verwoest 4.000 jaar oude tempel in Peru KV

19u37

Bron: Belga 0 AFP Deze muurschildering in een tempel nabij Chiclayo in het noorden van Peru, is vermoedelijk de oudste van Latijns-Amerika. In het archeologisch complex raakte gisteren een 4000 jaar oude tempel verwoest. Een brand heeft zondag een meer dan 4.000 jaar oude tempel in Peru verwoest. Een muurschildering en keramische vazen van de archeologische vindplaats van Ventarron nabij Chiclayo, op zo'n 660 kilometer ten noordwesten van Lima, gingen verloren.

Arbeiders van een landgoed uit de buurt waren een veld met rietsuiker aan het platbranden, toen het vuur oversloeg op de zonnewering boven de tempel.

Volgens archeoloog Walter Alva, ontdekker van de archeologische vindplaats, was in twee uur bijna alles afgebrand. Hij wijst erop dat de bescherming van Ventarron de laatste jaren sterk verwaarloosd is door de culturele autoriteiten.

Gesmolten plastic vloog op de polychrome muurschildering, die als een van de oudste van Amerika geldt. De tempel werd pas ontdekt in 2007, de opgravingen zijn nog niet afgesloten. Het Peruaanse ministerie van Cultuur heeft experts ter plaatse gestuurd om de schade vast te stellen en de oorzaken van de brand te onderzoeken.