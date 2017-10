Brand vernielt ruim 10.000 vierkante kilometer natuurgebied in Brazilië AJA

Bron: Belga 0 AFP Het nationaal park Chapada dos Veadeiros in deelstaat Goias, Brazilië Branden hebben dit jaar in Brazilië al 10.921 vierkante kilometer beschermd natuurgebied in de as gelegd. Dat is ongeveer een derde van de oppervlakte van België. Landeigenaars zouden verscheidene branden aangestoken hebben.

Het portaal 'O Globo' meldde op gezag van het biodiversiteitsinstituut Chico Mendes dat in oktober ook meer dan 65.000 hectare van het natuurreservaat Chapada dos Veadeiros in de staat Goiás (200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Brasília) in vlammen opging.





REUTERS Brand in een bos in het nationale park Chapada dos Veadeiros in Alto Paraiso in de deelstaat Goias, Braziië

Werelderfgoed

De Unesco had het savannegebied in 2001 tot natuurlijk werelderfgoed verklaard. Het hoofd van het natuurpark, Fernando Tatagiba, zei dat de branden vermoedelijk door grondbezitters werden gesticht uit protest tegen de uitbreiding van het beschermde gebied. Ooggetuigen zeiden dat ze motorrijders met jerrycans hadden gezien.

Steeds opnieuw komt het tot brandstichting in de strijd om land, ook om oorspronkelijke bewoners uit beschermde gebieden te verdrijven.

REUTERS Een beeld van 24 oktober waarbij er heel wat rook hangt in het nationale park in Alto Paraiso, in Goias