Brand vernielt 165 hectare natuur in zuiden van Frankrijk ISA

31 juli 2020

10u27

Bron: Belga 2 Een spectaculaire brand die donderdagavond in een bos in Anglet, in het zuidwesten van Frankrijk, uitbrak, was vrijdag "onder controle”. Dat heeft de burgemeester van de gemeente, Claude Olive, gemeld. Het vuur verwoestte 165 hectare vegetatie.

"Het vuur is onder controle, er is een verbetering ten opzichte van de nacht, maar er zijn nog twee of drie moeilijke punten, het risico van een opflakkering is nog niet helemaal geweken", preciseerde Olive. "Honderd hectare bos is vernietigd, 165 hectare met de uitschieters van het vuur."

Elf huizen werden door de brand getroffen, waarvan er vijf onbewoonbaar zijn geworden, en zestien mensen liepen een lichte rookvergiftiging op volgens de prefectuur van het departement Pyrénées-Atlantiques.



Ongeveer 130 brandweerlui waren vrijdagmorgen in de weer met de brand. De burgemeester maande de inwoners aan niet ter plaatse te gaan en de brandweer haar werk te laten doen. Het honderdtal mensen dat donderdagavond geëvacueerd werd, zal wellicht niet "voor het eind van de namiddag" naar huis kunnen terugkeren, aldus Olive.

De burgemeester van de Baskische badplaats zei dat de oorzaak van de brand nog niet bekend was, ook al weet men ongeveer dat het vuur ontstaan is bij een sportcentrum midden in het Chibertabos, waar inwoners en toeristen graag gaan wandelen. Onder meer het onthaalcentrum van een ecologische park aan de rand van het bos is uitgebrand.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.