Brand op olietanker voor kust Sri Lanka opnieuw onder controle, olie gelekt uit brandstoftank ANA

09 september 2020

14u32

Bron: BELGA 0 De olievlek zou niet meer groter kunnen worden omdat het volgens de eerste bevindingen gaat om olie uit de brandstoftank en niet uit de enorme lading ruwe olie van de olietanker. De brand die zes dagen geleden uitbrak op een olietanker voor de kust van Sri Lanka is opnieuw onder controle. Dat meldt de Sri Lankaanse marine. Door de brand is er echter een grote hoeveelheid olie terechtgekomen in de zee.

De brand die zes dagen geleden uitbrak op een olievrachtschip voor de kust van Sri Lanka is opnieuw onder controle. De vlammen en de rook zijn niet meer zichtbaar, aldus de marine. De brand was zondag al zo goed als helemaal geblust, maar sloeg maandag opnieuw aan door de sterke wind. Volgens de marine is de brand nu volledig onder controle.

Een dag eerder werd een diesellek ontdekt dat nu een kilometerslang spoor achterlaat in de zee. Volgens de eerste bevindingen komt die enkel uit de brandstoftank en niet uit de lading van 270.000 ton ruwe olie en 1.700 ton diesel. Een onderzoeksteam gaat nu de omvang van de olievervuiling in de zee onderzoeken.

Greenpeace had eerder gewaarschuwd dat het een van de grootste ecologische rampen van de afgelopen decennia zou zijn als zelfs maar een deel van de opgeslagen olie zou uitlekken. De Indiase kustwacht gaat de olie door middel van een vliegtuig uit elkaar drijven om de gevolgen voor het milieu te verzachten.

Afgelopen donderdag was aan boord van de 330 meter lange 'New Diamond' brand uitgebroken na een explosie. Eén bemanningslid is daarbij om het leven gekomen, de 22 andere bemanningsleden konden gered worden. Het schip zou olie van Koeweit naar India brengen.



