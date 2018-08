Brand op Griekse veerboot: meer dan 800 passagiers geëvacueerd HA

29 augustus 2018

15u11

Bron: RTL Info 0 Honderden opvarenden van een Griekse veerboot zijn afgelopen nacht geëvacueerd nadat brand was uitgebroken op het schip. Dat melt RTL Info.

De Eleftherios Venizelos was vertrokken uit de haven van Piraeus en had de haven van Hania op Kreta als bestemming. Aan boord waren 875 passagiers en 141 bemanningsleden. Volgens het Griekse persagentschap ANA ontstond de brand in een vrachtwagen in de parkeerruimte van de ferry.

Nadat het vuur werd ontdekt, keerde de veerboot in een traag tempo terug naar Piraeus, geëscorteerd door schepen van de kustwacht, sleepboten en twee andere veerboten. Ook een boot met reddingswerkers voer de veerboet tegemoet. Omstreeks 1 uur vannacht meerde het schip aan in de haven van Piraeus.

Een evacuatie op zee bleek uiteindelijk niet nodig omdat de vlammen met brandblussers aan boord van het schip konden geblust worden. De passagiers brachten de nacht op de brug van de ferry door en werden met brandladders van het schip geëvacueerd. Niemand raakte gewond, meldt de Griekse kustwacht.