Brand nabij vluchtelingenkamp op Griekse eiland Samos KVE

15 september 2020

21u22

Bron: Belga 0 Op het Griekse eiland Samos is dinsdagavond nabij het plaatselijke vluchtelingenkamp brand uitgebroken. "Het brandt aan de rand van het registratiecentrum", zei de burgemeester van de plaats Vathy tegenover het Duitse persbureau DPA. "Er branden nog geen tenten, maar ik ben bezorgd."

In het vluchtelingenkamp Vathy nabij de gelijknamige stad vertoeven volgens het Griekse ministerie van Migratie zowat 4.600 migranten, terwijl er maar plaats is voor ongeveer 650 mensen. In het kamp zijn dinsdag twee mensen positief op het nieuwe coronavirus getest.

De Griekse regering heeft eerder gezegd dat het migranten zijn die op het eiland Lesbos brand in het vluchtelingenkamp Moria hebben gesticht, om een afreis van de kampen en de eilanden te forceren. Sindsdien waarschuwen Griekse politici voor een “Moria-taktiek" waarbij brand zou worden gesticht in andere kampen op de eilanden Samos, Chios, Leros en Kos, vooral wanneer mensen vanop Lesbos naar het vasteland of naar Midden- of Noord-Europa zouden worden gebracht.

