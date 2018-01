Brand na botsing tussen twee vliegtuigen op luchthaven Toronto kv

Bron: CBC, Reuters 1 Thinkstock Op de Canadese luchthaven Toronto Pearson is het vrijdagavond tot een botsing gekomen tussen twee vliegtuigen. Dat deelt luchtvaartmaatschappij WestJet mee. Bij de botsing ontstond er brand, maar alle inzittenden werden tijdig geëvacueerd.

Een Boeing 737-800 van Westjet met 168 passagiers en zes crewleden aan boord stond stil op de renbaan, wachtend op toestemming om naar de gate te gaan, zegt Westjet. Het toestel werd echter geraakt door een vliegtuig van Sunwing dat op dat moment wegreed van een gate. Dat vliegtuig had geen passagiers of cabinepersoneel aan boord, deelt Sunwing mee.

Bij de botsing ontstond brand, die snel door de brandweer geblust kon worden. De passagiers werden geëvacueerd via noodglijbanen. Volgens Westjet zijn er voorlopig onbevestigde berichten van enkele "lichte verwondingen", maar alle inzittenden en crewleden aan boord zijn veilig en terecht, luidt het.

