Brand legt beroemde Glasgow School of Art in de as jv

16 juni 2018

08u05

Bron: afp/dpa 0 De Glasgow School of Art, een van de meest iconische gebouwen van Schotland, is verwoest door een zware brand. Vier jaar geleden viel het gebouw ook al ten prooi aan vlammen. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het beroemde gebouw lijkt erg groot. Buurtbewoners werden geëvacueerd.

Buurtbewoners werden geëvacueerd. "Dit is een bijzonder complexe brand, maar het antwoord en het professionalisme van onze brandweer is buitengewoon", aldus brandweercommandant Iain Bushell. "Het blussen zal nog lang duren".

Het hoofdgebouw van de Glasgow School of Art is een ontwerp van de Schotse architect Rennie Meckintosh (1868-1928), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Art Nouveau-beweging. Het beschermde gebouw dateert uit 1909. In 2014 werd het gebouw al eens vernield door een brand. Het gebouw zou in 2019 opnieuw openen, maar gisteravond ging het opnieuw in vlammen op. Ooggetuigen zeggen dat de nieuwe brand veel zwaarder is dan de vorige. Een grote rookzuil is kilometers ver zichtbaar.

Ook de concertzaal en nachtclub O2 ABC Glasgow, die achter de kunstschool ligt, liep zware schade op.

Meer dan 120 brandweerlui werden ingezet, maar kregen de brand zelf vanochtend nog niet volledig onder controle. Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

De Schotse premier Nicola Sturgeon drukte al haar afschuw uit over het inferno. De Britse regering liet al weten dat ze bereid is de kunstschool "financieel of op een andere manier te helpen".