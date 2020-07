Brand kathedraal Nantes mogelijk toch geen opzet volgens Franse minister van Binnenlandse Zaken MDG

21 juli 2020

18u16

Bron: ANP 8 Eerder werd gespeculeerd dat de brand die vorige week uitbrak in de kathedraal in Nantes opzettelijk werd aangestoken, gezien er drie verschillende broeihaarden werden ontdekt. Deze theorie spreekt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin tegen.

"Op dit moment suggereert niets dat dit een criminele daad is", zei Darmanin tegen parlementsleden. "Er is een onderzoek geopend. Het kan zijn dat dit per ongeluk is gebeurd.”

Eerdere aanhouding

Eerder was een man aangehouden en ondervraagd in het onderzoek naar de brand.De man werkte als vrijwilliger in de kathedraal en had vrijdagavond de taak die af te sluiten. De volgende ochtend brak op drie plaatsen in het gebedshuis brand uit. Door de brand is een historisch orgel verwoest.

Deze vrijwilliger, een asielzoeker uit Rwanda, werd zondag weer vrijgelaten. Diens advocaat had betoogd dat de man niets met het uitbreken van de brand te maken had. Direct na de brand werd verklaard dat de brand waarschijnlijk was aangestoken.

