Brand in zuiden van Frankrijk onder controle, verdachten terug vrijgelaten AW

03 augustus 2019

17u26

Bron: Belga 3 De brand in het departement Gard, in het zuiden van Frankrijk, is eindelijk onder controle. Twee verdachten zijn ondervraagd maar intussen vrijgelaten. Bij de brand kwam de piloot van een brandblusvliegtuig om het leven. Dat melden gerechtelijke bronnen.

Sinds begin deze week is er in het zuiden van Frankrijk meer dan 500 hectare in vlammen opgegaan. Volgens Frédéric Touzellier, de burgemeester van Générac, is de brand aangestoken. Gisteren nog werden diverse brandhaarden ontdekt. De brandweermannen hadden de brand vanmorgen onder controle, maar blijven nog een tijdje ter plaatse om te anticiperen als de brand opnieuw zou opflakkeren.



Gisteren stortte in Générac een brandblusvliegtuig neer. De piloot kwam daarbij om het leven.

Twee verdachten

De politie pakte gisteren eveneens twee mensen op die mogelijk de brand hebben aangestoken. "We hebben vermoedens dat zij verantwoordelijk zijn voor de brand", zegt de gendarmerie. "Maar er zijn niet genoeg elementen tegen hen zodat we hen moesten vrijlaten." Het onderzoek wordt voorgezet.