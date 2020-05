Brand in wolkenkrabber Emiraten veroorzaakt door gloeiende kool of sigaret

10 mei 2020

Belga

Een sigarettenpeuk of wat gloeiende kool ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de brand die eerder deze week uitbrak in een wolkenkrabber in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de politie zondag. Dinsdag brak brand uit in de 190 meter hoge Abbco Tower, in de stad Sharjah. Zeker 12 mensen raakten daarbij gewond.