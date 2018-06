Brand in vliegtuig op Eindhoven Airport

19 juni 2018

Op Eindhoven Airport heeft vanavond korte tijd een brand gewoed in een vliegtuig dat aan de grond stond. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse op de luchthaven. De brand was snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend, zei de brandweer.