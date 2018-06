Brand in torengebouw Glasgow snel onder controle, Britten herdenken vandaag Grenfell jv

14 juni 2018

12u21

Bron: belga 1 In de Schotse stad Glasgow moest de brandweer een brand in een torengebouw bestrijden. De vlammen waren al snel onder controle. Het zou gaan om een keukenbrand in een flat op de veertiende verdieping, exact één jaar na de Grenfell-ramp in Londen.

De hulpdiensten waren omstreeks 09.45 uur Belgische tijd opgeroepen. Er was te zien hoe er rook kwam uit een van de bovenste verdiepingen van de woontoren in Ballater Street in Glasgow. Onduidelijk is nog steeds of er al dan niet gewonden zijn. Wel zijn er berichten over vijf geredde mensen.

Exact een jaar geleden was er een brand in een torengebouw in Londen. Groot-Brittannië herdenkt dan ook vandaag de Grenfell-ramp, die aan 72 mensen het leven heeft gekost. Minder dan de helft van de gezinnen die in de toren woonden, heeft een nieuwe woonst, weet de commerciële zender Sky.

Zo is de 24 verdiepingen tellende woontoren zelf in het groen verlicht geweest. Ook andere gebouwen en het reuzenrad London Eye lichtten groen op.

Er komt op de middag (plaatselijke tijd) een minuut stilte. De herdenking bestaat ook uit een herinneringsmars, mensen leggen plakkaten met opschriften zoals "Grenfell voor altijd in ons hart", foto's van slachtoffers, bloemen en teddyberen aan de ruïne. Volgens SkyNews zal ook het Engels voetbalteam in Rusland een minuut stilte in acht nemen.

Het onderzoek leerde dat in Grenfell de brandvoorschriften met voeten waren getreden.