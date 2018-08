Brand in Tesla-fabriek, Elon Musk looft snelle inzet brandweer Niek Schenk

24 augustus 2018

12u31

Bron: AD.nl 0 In de fabriek van Tesla in het Californische Fremont is brand uitgebroken. Beelden van de plaatselijke brandweer laten grote rookpluimen boven de productiehallen zien. Er zijn geen gewonden gevallen en de schade valt - aldus Tesla - mee.

Tesla-topman Elon Musk bedankt in een eerste reactie de brandweer voor de snelle en adequate inzet. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een stapel karton aan de rand van een parkeerplaats die vlam heeft gevat, waarna ook een aangrenzend grasveld in brand is gevlogen. Volgens Tesla heeft de brand geen gevolgen voor de autoproductie.

Fire at #Tesla is extinguished. pic.twitter.com/HSt7RNrBK3 Fremont Fire Dept.(@ FremontFire) link

