Brand in Russisch lab met dodelijke virussen zoals ebola: “Niets ontsnapt” ADN

17 september 2019

15u12

Bron: ANP 0 Bij een Russisch laboratorium waar dodelijke virussen liggen opgeslagen, heeft brand gewoed. Dat gebeurde nadat een gasfles was ontploft in het complex bij Novosibirsk. De autoriteiten zeggen dat niet gevreesd hoeft te worden dat virussen ontsnappen.

Het incident vond plaats bij onderzoekscentrum Vector, waar monsters van onder meer ebola en het pokken-virus worden bewaard. Toezichthouder Rospotrebnadzor zegt dat één persoon gewond is geraakt. Er bevonden zich volgens de waakhond geen gevaarlijke biologische stoffen in de ruimte waar de explosie plaatsvond. De brand zou inmiddels zijn geblust.

Russische staatsinstellingen zijn vorige maand ook al opgeschrikt door een reeks incidenten. Zo moesten duizenden mensen worden geëvacueerd na een brand bij een munitie-opslag in Siberië. Die leidde tot een serie explosies. Later vielen meerdere doden door een explosie op een militaire testlocatie in het hoge noorden.