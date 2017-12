Brand in New York met 12 doden veroorzaakt door spelend kind HA SI

16u47

Bron: AFP, Belga, DPA, BBC 7 REUTERS In New York zijn bij een brand in een flatgebouw gisteravond minstens twaalf doden gevallen, onder wie vier kinderen : meisjes van één, drie en zeven jaar en een jongetje van zeven. De andere dodelijke slachtoffers zijn vier mannen en vier vrouwen. Volgens de autoriteiten werd de brand veroorzaakt door een spelend kind.

"Vier mensen verkeren nog in kritieke toestand en vechten voor hun leven, en er zijn ook nog andere zwaargewonden", luidt het. "Door het snelle optreden van de brandweer konden minstens twaalf mensen worden gered."

Het vuur brak rond 19 uur (1 uur Belgische tijd) uit op de benedenverdieping van het appartementsgebouw in de wijk The Bronx, in het noorden van de stad, en verspreidde al snel naar de bovenliggende verdiepingen, zegt de brandweer. De dodelijke slachtoffers vielen op verschillende verdiepingen en zijn tussen de 1 en 50 jaar oud. Twaalf overlijdens zijn al bevestigd, maar mogelijk loopt dat aantal nog op.

Volgens burgemeester Bill de Blasio gaat het om de ergste brand in 25 jaar. "Er zijn vanavond gezinnen uit elkaar gerukt", zei hij. Brandweerchef Daniel Nigro zei geschokt te zijn door het hoge dodental.

De brandweer zette meer dan 160 manschappen in om de vlammen te bestrijden. Op foto's is te zien hoe ladderwagens woningen proberen te bereiken. Een verslaggever van de lokale zender NY1 zag hoe bluswater door het koude weer bevroor op de stoep.

Brandweerchef Daniel Nigro bevestigde vanavond dat de brand per ongeluk veroorzaakt werd door een driejarig jongetje dat aan het spelen was met een kachel. Toen de moeder van het jongetje de brand opmerkte, sloeg ze op de vlucht en liet ze haar deur openstaan. Hierdoor kon de brand zich snel verspreiden.

Getuigen vertelden lokale media over dramatische taferelen. ,,Ik hoorde een vrouw gillen: we zitten vast. Help'', vertelde een man. Een omwonende zei tegen nieuwszender CBS dat jongeren via een brandtrap probeerden te vluchten voor de vlammenzee. Bronnen vertelden de New York Post dat de lichamen van een vrouw en haar baby zijn aangetroffen in een badkuip. De moeder had kennelijk wanhopig geprobeerd het kind te beschermen.

