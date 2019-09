Brand in koranschool in Liberia: 26 leerlingen komen om

18 september 2019

Bij een brand in een koranschool in het West-Afrikaanse land Liberia zijn 26 leerlingen en twee onderwijzers om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.