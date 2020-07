Brand in historische kathedraal van Nantes “onder controle”: waarschijnlijk het werk van brandstichters AW

18 juli 2020

09u46

Bron: Belga, bfmtv 56 Zo’n twee uur nadat tientallen brandweermannen ter plaatse snelden, is de brand in de kathedraal van Nantes, in het westen van Frankrijk, onder controle. Dat meldt de plaatselijke brandweer. Vermoedelijk werd de brand aangestoken, gezien er drie verschillende brandhaarden werden ontdekt. Er wordt een onderzoek geopend naar de daders.



Nantes werd vanmorgen opgeschrikt door een brand in de historische kathedraal: vlammen sloegen uit een groot raam hoog boven de hoofdingang. Een 60-tal brandweermannen snelden omstreeks 7.44 uur ter plaatse en probeerden het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Twee uur later meldde de brandweer dat ze daarin slaagden.



“De schade concentreert zich aan het grote orgel, dat volledig lijkt te zijn vernield”, zo heeft Laurent Ferlay van de brandweer meegedeeld tijdens een persbriefing aan de kathedraal. “Het platform waarop het orgel zich bevindt is zeer onstabiel en dreigt in te storten”, klinkt het nog.



De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is officieel een historisch monument. De bouw van de kerk begon in de 15de eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis. Daarbij werd het dak verwoest. Het gebouw was daarna drie jaar gesloten wegens restauratiewerkzaamheden. “Deze brand is niet te vergelijken met die van 1972", benadrukt Johanna Rolland, burgemeester van Nantes. Geen van de drie brandhaarden die vandaag werden ontdekt, reikten tot het dak van de kathedraal.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP FranceBleuLoireOcéan(@ bleuloireocean) link

Notre-Dame

Een brand als deze doet in Frankrijk terugdenken aan de brand in de Notre-Dame in Parijs, in april vorig jaar. Daar sloegen hoge vlammen uit het dak van het historische gebouw en veroorzaakten een enorme ravage.