Brand in grootste raffinaderij van Frankrijk onder controle jv

14 december 2019

13u25

Bron: AFP/BELGA 5 In de grootste raffinaderij van Frankrijk woedde vanmorgen een brand, die de brandweer meester is geworden. Dat deelt de prefectuur van het departement Seine-Maritime mee.

Omstreeks 4 uur brak een zware brand uit in de raffinaderij van Total in Gonfreville-l'Orcher nabij Le Havre. In de loop van de voormiddag nam de vuurhaard af, maar toch zijn er nog wat brandhaarden.

Volgens de prefectuur is niemand gewond geraakt.

Uitgestrekt over 360 hectare in het estuararium van de Seine is de raffinaderij van Gonfreville de grootste van Frankrijk.