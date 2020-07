Brand in cockpit: Ryanair-vlucht maakt noodlanding in Griekenland

SVM

03 juli 2020

20u29

Bron: Belga

28

Een toestel van de lagekostenmaatschappij Ryanair heeft een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Thessaloniki, in het noorden van Griekenland. Oorzaak was een brand in de cockpit.