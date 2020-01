Brand in beroemd Parijs restaurant la Rotonde: “Vermoedelijk kwaad opzet” SVM

18 januari 2020

13u51

Bron: Belga 0 Het beroemde Parijse restaurant La Rotonde is deze ochtend getroffen door een brand. Dat melden Franse media. Het vuur kon relatief snel geblust worden, maar het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Er vielen geen gewonden.

Mogelijk blijft het restaurant in het noorden van de Franse hoofdstad een week dicht. Het parket is alvast een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Volgens de zender BFMTV zijn er vermoedens van brandstichting, maar dat is niet bevestigd.

Volgens ‘Le Parisien’ brak de brand rond 5 uur uit op het terras. De aanwezige personeelsleden roken een petroleumgeur en een raam was gebroken.

La Rotonde was in het begin van de 20ste eeuw immens populair bij schrijvers als F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway en Gertrude Stein. Twee jaar geleden vierde de Franse president Emmanuel Macron er zijn overwinning in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.