Brad Pitt wordt ongevraagd het gezicht van de Straight Pride ses

07 juni 2019

16u47

Bron: The Guardian 2 Super Happy Fun America, een groep activisten die zich inzet voor rechten voor heteroseksuelen, wil in Boston een Straight Pride organiseren, in navolging van de Gay Prides die overal ter wereld worden gehouden. Als gezicht gebruikten ze de acteur Brad Pitt gekozen, ze waren enkel toestemming vergeten vragen.

Een groep mannen in de Verenigde Staten, die zich verenigen onder de naam Super Happy Fun America, willen deze zomer in Boston een “Straight Pride” houden om de heteroseksueel te vieren. Brad Pitt werd ongevraagd gepromoveerd tot mascotte op hun website.

Een groep activisten die de rechten van “de verdrukte meerderheid” van heteroseksuelen verdedigen, gebruikten de foto van Brad Pitt op hun website zonder toestemming. “Gefeliciteerd, meneer Pitt, u bent het gezicht van deze belangrijke mensenrechtenbeweging”, stond te lezen op de website van Super Happy Fun America.

De managers van de acteur vroegen daarop de foto van de site te verwijderen. Brad Pitt moet verveeld hebben gezeten met het voorval. In 2006 verklaarde hij nog dat hij enkel met Angelina Jolie zou trouwen als ook mensen, overal in de VS, met een andere seksuele geaardheid dat zouden kunnen.

“We gaan ons niet meer excuseren omdat we hetero zijn”

De groep heeft intussen een nieuwe mascotte gevonden, deze keer wel eentje die zijn toestemming gaf. Milo Yiannopoulos mag zich het nieuwe gezicht noemen van Super Happy Fun America. De conservatieve Britse journalist en fervent aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump is alvast enthousiast. “Het is geweldig om hetero te zijn, en daar gaan we ons niet meer voor excuseren. We’re here, not queer!”.

Het idee voor de mars is ontstaan nadat het bestuur van de staat Massachussetts het verzoek van de groep had geweigerd om een Straight Pride-vlag op te hangen aan het stadhuis. “We zullen vechten voor de rechten van hetero’s overal ter wereld om trots te zijn op zichzelf zonder angst voor veroordeling”, zegt de voorzitter van de groep activisten.