Bracht reddingsboot ook folteraars en verkrachters naar Italië? Politie pakt drie mannen op “Wij kunnen niet onderzoeken wie die mensen zijn. Ze hebben geen papieren” KVE

27 september 2019

11u40

Bron: Die Welt, Bild, Il Giornale 0 De Italiaanse politie heeft drie mannen opgepakt die ervan worden verdacht in Libië vluchtelingen te hebben gefolterd, verkracht en zelfs gedood. Het waren andere asielzoekers die hun folteraars in Italië herkenden. Mogelijk kwamen de mannen met de de NGO-reddingsboot ‘Sea-Watch 3' naar Lampedusa, zo schrijft Die Welt

“Wij kunnen dat alleszins niet uitsluiten, wij hebben daar zelf geen informatie over”, zei Ruben Neugebauer, woordvoerder van de hulporganisatie Sea-Watch aan het Duitse persagentschap DPA over de vermeende folteraars die met het schip zouden zijn meegereisd.

De 31-jarige kapitein Carola Rackete uit Nedersaksen was eind juni met het schip Sea-Watch 3 - ondanks een verbod - de Italiaanse wateren en de haven van Lampedusa binnengevaren met tientallen migranten aan boord nadat ze eerder een boot van de douane had geramd.

Vluchtelingen die later in Italië toekwamen met het Italiaanse reddingsschip ‘Alex’, hadden hun folteraars nadien herkend. De Italiaanse politie deelde half september mee dat de opgepakte mannen migranten in Libië hadden verkracht, gefolterd en mogelijk ook omgebracht.

Elektroshocks

“De migranten werden systematisch onderworpen aan wreedheden - door herhaald en constant fysiek geweld”, luidde het toen in een mededeling. Het ging om stokslagen, elektroshocks en geweerschoten.

De politie pakte de verdachten op in de Siciliaanse stad Messina nadat andere vluchtelingen alarm hadden geslagen. Volgens de Italiaanse arm der wet waren de verdachten op 29 juni op Lampedusa aangekomen. Dat was ook de dag dat Rackete met de Sea-Watch 3, zonder toestemming, de haven van Lampedusa was binnengevaren. De kans is groot dat de ‘folteraars’ met dát reddingsschip naar Italië zijn gekomen, meende de Italiaanse krant Il Giornale.

In Libië is al jaren een burgeroorlog aan de gang. Er heerst chaos. Migranten proberen via Libië Europa te bereiken. Voor velen eindigt de reis met opsluiting in een kamp. Het is daar dat ze worden gefolterd.

“Geen papieren”

Hulporganisaties wijzen erop dat ze niet kunnen weten wie de mensen zijn die ze redden. “Wij kunnen dat niet onderzoeken”, zei Neugebauer van Sea-Watch. “Die mensen hebben geen papieren bij.”

Matteo Salvini, gewezen minister van Binnenlandse Zaken, eist ondertussen op Facebook excuses van Rackete. “Ze heeft niet alleen de wet overtreden en een douaneboot geramd, op 29 juni bracht de Sea-Watch 3 ook drie migranten naar Italië die verdacht worden van verkrachting, foltering en moord.”

Tegen Carola Rackete loopt in Italië een gerechtelijk onderzoek naar medeplichtigheid aan illegale immigratie.

Bekijk ook: ‘Kapitein van Sea-Watch 3 opgepakt’