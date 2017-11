Boze Turken trekken zich terug uit NAVO-oefening na blunder

De Turkse soldaten hebben zich teruggetrokken uit NAVO-manoeuvres in Noorwegen. Dat gebeurde nadat ophef was ontstaan over een militaire oefening waarbij president Recep Tayyip Erdogan en Kemal Atatürk, de stichter van de Turkse Republiek, als vijanden werden beschouwd. NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft zijn excuses aangeboden.