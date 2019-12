Boze Trump vindt Trudeau "hypocriet” en annuleert persconferentie na video waarin andere leiders met hem lachen KVE TT

04 december 2019

15u35

Bron: CBC, The New York Times, Reuters, ANP, Belga 136 Ook op het hoogste niveau wordt er een stevig potje geroddeld. Tijdens een receptie in Buckingham Palace naar aanleiding van de NAVO-top leken enkele wereldleiders waaronder Justin Trudeau, Emmanuel Macron en Boris Johnson zich gisterenavond vrolijk te maken over het doen en laten van een ‘onorthodoxe’ Donald Trump. Die reageerde vanmiddag door te zeggen dat hij Trudeau publiekelijk op de vingers had getikt, iets waar de Canadees “niet blij mee was”. Zijn geplande persconferentie deze namiddag heeft hij afgezegd: Trump vertrekt vroeger dan verwacht terug naar Washington.

De wereldleiders vertoeven momenteel in Londen voor een NAVO-top. De militaire organisatie bestaat zeventig jaar. Gisteravond stond er een ontvangst op Buckingham Palace op het programma. Tijdens de aansluitende receptie was er veel animo.



Een video - die de Canadese zender CBC publiceerde - laat zien hoe de premiers van Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, en de Franse president (en de Britse prinses Anne) een praatje slaan en de draak steken met een andere leider. En ook al wordt zijn naam niet expliciet vernoemd, toch lijken ze het te hebben over Donald Trump.

Ze maken zich vrolijk over de persconferentie die de Amerikaanse president heeft gehouden tijdens de eerste dag van de NAVO-top.



Trump sprak erg lang met journalisten en dit tot grote verbazing van de andere wereldleiders.



“Is het daarom dat je te laat was”, hoor je Johnson zeggen tegen Macron. Waarop Trudeau antwoordt: “Het was een persconferentie van veertig minuten ... ja ja, veertig minuten”.

“Met verstomming geslagen”

Het gezelschap begint daarop te lachen, maar de repliek van de Franse president is niet goed te horen. De Nederlandse premier Rutte zegt vervolgens al grappend volgens de NOS: “Fake news media”.



“Ik zag zijn team, ze waren met verstomming geslagen, hun monden vielen open”, zegt Trudeau nog.



Trump reageerde vanmiddag na afloop van de NAVO-top dat Trudeau over hem had geroddeld omdat die niet blij was met hoe hij hem had aangepakt over de Canadese NAVO-bijdrage. “Hij is hypocriet”, aldus Trump over Trudeau. “Ik vind hem een hele fijne kerel, maar de waarheid is dat ik hem publiek op de vingers heb getikt over het feit dat hij geen 2 procent (van het bnp, red.) betaalt. Ik kon zien dat hij daar niet erg blij mee was.” Trump liet nadien weten dat hij zijn geplande persconferentie deze namiddag zal annuleren.

Brits premier Johnson ontkende op zijn beurt tijdens zijn persconferentie dat hij en de andere leiders met Trump aan het lachen waren. “Complete nonsens”, aldus de Brit. Waar Johnson en zijn collega’s dan wel over spraken, weet Johnson naar eigen zeggen niet meer precies. Ook Rutte wilde er niet veel woorden aan vuil maken. “We hebben urenlang op recepties gestaan, dan is het onvermijdelijk dat je af en toe wat roddelt. Wat er besproken is, is vertrouwelijk. Maar het ging nergens over. Dit zijn democratieën. Het grote verschil tussen democratieën en totalitaire landen is dat wij discussiëren.”

De Amerikaanse president werd gisteren nog in het defensief gedrongen door Macron over zijn houding met betrekking tot het militaire conflict in Syrië en het Turkse offensief. De Franse president bleef erbij dat de NAVO hersendood is. Trump noemde de uitspraak van Macron eerder op de dag al beledigend. “Totaal niet te vergelijken met toen ik de NAVO achterhaald noemde”, zei hij later op Twitter.

Met elkaar in de clinch

Beide leiders gingen met elkaar in de clinch tijdens een gezamenlijke persconferentie na een vraag van een Amerikaanse journalist of Frankrijk meer zou moeten doen om IS-strijders uit het Midden-Oosten terug te nemen. “Wil je een paar aardige IS-strijders? Ik zou ze je kunnen geven”, richtte Trump zich tot Macron.

“Het is waar dat er IS-strijders uit Europa komen, maar dit is maar een klein deel van het totale probleem”, antwoordde Macron zichtbaar geïrriteerd. Macron zei ook nog dat de strijd tegen IS dé prioriteit moet blijven. “Dit is waarom hij een geweldige politicus is, want dat was een van de grootste non-antwoorden die ik ooit heb gehoord, en dat is OK”, zei Trump daarop.

