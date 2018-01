Boze man doet bommelding bij pub waar zijn vrouw de bloemetjes buiten zet AD/redactie

02u45

Bron: AD/New York Daily News 0 Google Streetview The Duke of Wellington in Minehead Een jaloerse echtgenoot was zo kwaad dat zijn vrouw aan het stappen was dat hij een bommelding deed bij de pub waar zij zat.

De 42-jarige Mo Ahmed kon het niet verkroppen dat zijn vrouw besloot om een avondje stoom af te blazen in The Duke of Wellington, in de Britse plaats Minehead. Ahmed belde rond middernacht twee keer naar de uitgaansgelegenheid en beweerde dat er elk moment een explosief af kon gaan. Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak tegen de Brit.

De politie bracht de 25 overnachtende gasten en 130 pub-bezoekers direct in veiligheid. Vanwege de sluiting liep de uitbater omgerekend zeker 950 euro mis.

Gefrustreerd

In de rechtbank in Exeter vertelde Ahmed dat hij kwaad was omdat hij hard moest werken om de eindjes aan elkaar te knopen terwijl zijn vrouw de bloemetjes buiten zette. "Ik was boos en gefrustreerd en wilde haar avond ruïneren,'' bekende Ahmed. Het echtpaar had in augustus een cadeauwinkel geopend maar verdiende er maar een paar tientjes per dag mee. Om de rekeningen te kunnen betalen had Ahmed een tweede baantje aangenomen in een restaurant.

Betalen

De rechtbank besloot Ahmed een voorwaardelijke celstraf van zes maanden te geven. Ook moet hij de misgelopen inkomsten aan de pubeigenaar betalen en 120 uur vrijwilligerswerk doen. "U heeft zich niet gerealiseerd welke gevolgen uw daad zou hebben voor uw vrouw, de pub en de hulpdiensten,'' zei rechter Geoffrey Mercer. "Ik heb begrepen dat u zich inmiddels diep schaamt over wat u heeft gedaan en dat is ook goed zo.''