Boze Macron: “Keuze van België voor F-35 druist in tegen Europese belangen” SPS

26 oktober 2018

13u55

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron “betreurt” de beslissing van de Belgische regering om gevechtsvliegtuigen van Amerikaanse makelij aan te schaffen. De beslissing “druist op strategisch vlak in tegen de Europese belangen”, zo reageerde Macron vandaag tijdens een bezoek aan Slovakije.

Na een jarenlange procedure besliste de federale regering gisteren om de verouderde F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen door de F-35, een straaljager van de Amerikaanse bouwer Lockheed Martin. De regering verkoos de F-35 boven de Eurofighter. Frankrijk dong ook mee naar het contract met een voorstel voor een partnerschap rond de Rafale, maar Parijs diende zijn voorstel buiten de officiële procedure in.

“Het Franse voorstel arriveerde na het sluiten van de procedure. Ik betreur de gemaakte keuze. Er was niet enkel de bieding van Rafale, er was ook Eurofighter, een echt Europees bod. De beslissing heeft te maken met de Belgische procedure, met de politieke beperkingen van het land, maar druist op strategisch vlak in tegen de Europese belangen”, zei Macron.

“Ik zal er alles aan doen om Europese biedingen te bevorderen”, vervolgde het Franse staatshoofd. “Europa moet een echte Europese defensie-industrie ontwikkelen, in alle landen die geloven in dit avontuur. Mijn vastberadenheid komt hier nog versterkt uit.”

Europese defensie

Macron is één van de pleitbezorgers van de uitbouw van een Europese defensie, een project dat met het aantreden van president Donald Trump in de Verenigde Staten een nieuw elan heeft gekregen. Zo maakten Frankrijk en Duitsland al plannen om een nieuwe generatie Europese gevechtsvliegtuigen te bouwen.

“Europa zal pas sterk zijn als het echt soeverein is en zichzelf kan verdedigen. We erven gewoontes uit het verleden, de vermelde projecten werden gelanceerd voor mijn aantreden”, klonk het.