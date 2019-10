Boze Catalanen opnieuw op straat in Barcelona: verschillende auto’s in brand gestoken ttr

16 oktober 2019

18u55

Bron: Belga 24 Duizenden woedende Catalanen komen voor de derde dag op rij op straat in Barcelona. Ze protesteren tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten, die kregen door het Spaanse Hooggerechtshof celstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar.

Catalaanse demonstranten zijn vanavond opnieuw in botsing gekomen met de oproerpolitie in het centrum van Barcelona.



De politie voerde charges uit en vuurde schuimkogels af terwijl demonstranten containers en auto’s in brand staken in de buurt van regionale overheidsgebouwen in Barcelona. Zeker vier straten waren geblokkeerd door de branden. Enkele auto’s ontploften door het vuur.



In de stad Girona kwam het eveneens weer tot onlusten. Demonstranten gooiden daar met onder meer stenen en rotjes naar de politie.

Rellen

Ook gisteren ging het er hevig aan toe. Toen probeerden deels vermomde betogers veiligheidshekken rond Spaanse regeringsgebouwen omver te werpen. Ze gooiden ook met blikken, fakkels en verfbommen naar de veiligheidsdiensten.



Agenten schoten opnieuw met rubberkogels. Die waren zo groot als een pingpongbal, zo merkt onze reporter ter plaatse op. Er werden verschillende charges uitgevoerd om de betogers te verdrijven, en politiehelikopters cirkelden boven de stad. Sommige - ook vreedzame - betogers werden hard aangepakt.



In totaal kwamen er 40.000 mensen op straat en vielen er 74 gewonden. Heel de nacht bleef het onrustig in Barcelona.

Vrijlating Catalaanse politici

Het Vlaams Parlement veroordeelt de zware straffen die het Spaanse Hooggerechtshof heeft uitgesproken tegen negen Catalaanse politici en activisten. In een resolutie die vandaag unaniem werd goedgekeurd vraagt het Vlaamse halfrond dat de veroordeelde politici en activisten gratie krijgen en dus worden vrijgelaten.

Afgelopen maandag sprak het Spaanse Hooggerechtshof lange gevangenisstraffen uit tegen negen boegbeelden van de Catalaanse separatistische strijd. Het Vlaams Parlement hekelt die zware straffen. “Democratisch verkozen politici en burgers worden veroordeeld en opgesloten voor het uitoefenen van hun politieke activiteiten. Dat is ontoelaatbaar.”, zegt N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe, die het initiatief nam voor een resolutie van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld.

Bemiddelende rol

Het Vlaams Parlement keurde in oktober 2017 al een resolutie goed waarin de internationale gemeenschap werd opgeroepen om een bemiddelende rol te spelen tussen de Spaanse en Catalaanse regering. “Vandaag moeten we helaas vaststellen dat er niets gebeurt. Het oorverdovend stilzwijgen van de Europese Commissie werkt dialoog niet in de hand maar juist tegen”, meent Vanlouwe.

“Wij blijven dan ook - meer dan ooit - aandringen op een politieke dialoog tussen Barcelona en Madrid en vragen dat de Europese en internationale gemeenschap niet langer wegkijkt, maar hierin bemiddelt”, klinkt het.