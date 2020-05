Boze burgemeester eist aftreden van “domme” Braziliaanse president: “Zwijg en blijf thuis” Sebastiaan Quekel

26 mei 2020

00u48

Bron: AD.nl 0 De burgemeester van een Braziliaanse stad die zwaar getroffen is door het coronavirus opent frontaal de aanval op Jair Bolsonaro, de controversiële president van het land. Volgens Arthur Virgilio Neto is de 65-jarige Bolsonaro verantwoordelijk voor het hoog opgelopen dodental in Brazilië. “Treed af, zwijg en blijf thuis”, brieste de burgervader maandag.

Arthur Virgilio Neto is de burgemeester van Manaus, een stad met ruim twee miljoen inwoners, die in het hart van de Amazone ligt. In Manaus zijn bijna 1200 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Alleen al op zaterdag waren er ruim vijftig begrafenissen. Volgens Neto is het allemaal de schuld van Bolsonaro, die het coronavirus nog altijd vergelijkt met een griepje.

“Hij is te dom”

“De droom van deze president is om een ​​dictator te zijn, maar hij is gewoon te dom”, vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Neto maandag aan CNN. Volgens hem moet Bolsonaro onmiddellijk zijn ontslag indienen. “Er is nu niemand die het land regeert.”



Zijn kritiek komt niet zomaar uit de lucht vallen. In een video van een kabinetsvergadering die vorige week werd vrijgegeven maakte Bolsonaro de burgemeester uit voor “een stuk stront”.

Kritiek

In een interview met CNN buiten een nieuw veldhospitaal in Manaus, dat in slechts vier dagen van de grond af aan is opgebouwd, uitte Neto zijn frustratie over de manier waarop Bolsonaro omgaat met de bestrijding van het coronavirus.

“Ik kan geen verklaring vinden voor het feit dat een man met zulke lage kwalificaties president is geworden van een land van 210 miljoen mensen. Hij weet niet eens hoe hij een mondmasker op de juiste manier moet gebruiken”, klinkt het cynisch.

Veel besmettingen

Het aantal mensen in Brazilië dat besmet is met het coronavirus bedraagt nu ruim 330.000. Daarmee neemt het Zuid-Amerikaanse land wereldwijd de tweede plek in qua aantal besmettingen. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer ziektegevallen, bijna 1,6 miljoen.

Sinds het begin van de uitbraak stierven al 21.048 inwoners in het land, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het werkelijke aantal geïnfecteerden en doden ligt vermoedelijk veel hoger, omdat Brazilië pas laat is begonnen met testen.

Bezorgdheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag dat Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum is geworden van het coronavirus. Binnen dat continent is Brazilië “het zwaarst getroffen”, aldus Mike Ryan van de WHO op een persconferentie. Ryan maakt zich vooral zorgen om Brazilië, dat het malariamedicijn hydroxychloroquine grootschalig wil gebruiken in de strijd tegen het coronavirus.

Om het virus in te dammen, hebben meerdere Braziliaanse gouverneurs en burgemeesters strenge maatregelen ingesteld. President Jair Bolsonaro is daar fel tegenstander van. Hij noemde de ziekte eerder een “griepje” en vreest dat de maatregelen rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de economie.