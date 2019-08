Boze bugers hangen ‘Wanted’-poster op van Frans parlementslid wegens “hoogverraad”, politici roepen op “haat en stigmatisering” te stoppen TT

13 augustus 2019

15u01

Bron: Reuters, France Inter 0 “Gezocht wegens hoogverraad, medeplichtigheid aan vergiftiging en het likken van de Jupiteriaanse laarzen.” Met die tekst op een poster in Western-stijl wordt het Franse parlementslid Jean-Baptiste Moreau sinds vanmorgen geviseerd in zijn thuisstad Guéret in midden-Frankrijk. Moreau wil klacht indienen tegen onbekenden en vreest dat de “stigmatisering van verkozen politici" wel een slecht zou kunnen aflopen.

Moreau, parlementslid van president Emmanuel Macrons partij LREM (La Republique en Marche) voor het landelijke parlement Creuse en zelf ook landbouwer, ligt al langer onder vuur bij Franse boeren. Die nemen het hem kwalijk dat hij zijn goedkeuring verleende aan het CETA-vrijhandelsakkoord met Canada en een ander akkoord met Zuid-Amerikaanse landen.

Landbouwersorganisaties vrezen dat dat akkoord, en bij uitbreiding de liberale politiek van president Emmanuel Macron, hen pijn zal doen. Met de beschuldiging van het ‘likken van de Jupiteriaanse laarzen’ wordt ook verwezen naar Macron zelf, die volgens critici politiek voert als een ‘republikeinse koning’.



De posters hingen vanochtend op verschillende locaties in Guéret op, ook op de zetel van de prefectuur van het departement. “Kijk wat er net gevonden is op het hek van het departementsgebouw”, tweette Moreau. “Er ontbreekt enkel nog de ‘dead or alive’. Ik ben nochtans gemakkelijk bereikbaar en heb nog nooit een afspraak geweigerd.” Volgens Moreau zal “deze stigmatisering van verkozenen slecht aflopen”. Hij zal klacht indienen tegen de posters.

Voilà ce qui vient d'être retrouvé sur les grilles du conseil départemental. Il ne manque plus que dead or alive. Je suis pourtant facile à trouver et je n'ai jamais refusé de rendez-vous. Cette stigmatisation des élus va mal finir..@LCP @LCIPolitique @franceinfo @franceinter pic.twitter.com/uZCuqdWX2j Jean Baptiste Moreau(@ moreaujb23) link

Twee ton mest

Wie de posters ophing, is niet bekend. Landbouwersorganisaties ontkennen dat zij achter de actie zitten en verwijzen naar extreemrechts of extreemlinks. Toch is het niet de eerste keer dat een parlementslid van LREM wordt geviseerd. Integendeel, het aantal fysieke aanvallen tegen eigendommen van de partij neemt steeds meer toe. In de laatste maand alleen al vonden er tien incidenten plaats. Zo werd er begin deze maand nog twee ton mest gedumpt voor het kantoor van parlementslid Monique Iborra, en werd er brand gesticht in het kantoor van haar collega Romain Grau.

De Franse minister van Landbouw, Didier Guillaume, veroordeelde de poster over Moreau. "Dit volstaat. Stop al de haat en stigmatisering”, schrijft hij op Twitter.

je remercie très sincèrement les agents de @TlseMetropole qui sont à pied d’œuvre depuis 6h du matin pour permettre l’accès à l’immeuble où se situe ma permanence pic.twitter.com/OmxjBUYu44 Monique Iborra(@ MoniqueIborra) link