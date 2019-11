Boze boeren demonstreren voor betere beloning en blokkeren deel van ring in Parijs AW

27 november 2019

14u50

Bron: Belga 3 In Frankrijk protesteren landbouwers voor een hoger inkomen. Zowat duizend boeren reden vanmorgen met tractoren vanuit het noorden en het centrum van Frankrijk richting Parijs, met zware hinder op de snelwegen tot gevolg.

Een deel van de ring van Parijs en straten in de binnenstad zijn sinds vanmiddag geblokkeerd door de boeren. Dat melden de openbare omroep France Info en nieuwszender BFMTV.

De Franse boeren zijn boos over de steeds strengere regels rond het gebruik van pesticiden en insecticiden en over de handelsvoorwaarden met grote supermarktketens, die ze als nadelig beschouwen. Ze kanten zich ook tegen vrijhandelsovereenkomsten met landen buiten de Europese Unie, die de import van goedkoop voedsel toelaten.

"We hebben de indruk dat iedereen ons wil komen zeggen hoe we onze job moeten doen, terwijl de boeren onvoldoende verdienen om van te leven", aldus Christiane Lambert van landbouwvakbond FNSEA. Op televisiebeelden was vanmiddag te zien hoe de protesterende boeren de Champs-Elysées in het centrum van Parijs blokkeerden met hooibalen.

Wereldwijd protest

In Berlijn protesteerden dinsdag duizenden boeren met tractoren tegen nieuwe milieuregels van de regering, in het bijzonder met betrekking tot insecten. In de Ierse hoofdstad Dublin protesteerden boeren woensdag ook voor de tweede dag op rij, wat zorgde voor een aantal geblokkeerde straten in het centrum van de stad. De Ierse boeren eisen betere prijzen voor runderen.

Belgische situatie

“Het enige verschil met de ons omringende landen is dat er voor de Belgische boeren nog geen concrete aanleiding is om op straat te komen. Zoiets als een nieuw mestactieplan bijvoorbeeld zou meteen de vlam in de pan kunnen doen slaan.” Dat zegt Stef Aerts, opleidingshoofd Agro- en biotechnologie aan de hogeschool Odisee, Campus Sint-Niklaas. “Alle andere factoren die de boeren doen protesteren in Frankrijk, Nederland en Duitsland zijn natuurlijk ook bij ons aanwezig”, vervolgt de landbouwexpert. “Er is maar weinig nodig om ook hier de tractoren de snelwegen te laten oprijden. Een nieuw mestactieplan zou bijvoorbeeld een katalysator kunnen zijn om de boeren op straat te krijgen.”