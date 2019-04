Boycot tegen homofobe sultan Brunei zwelt aan: ook grote bedrijven geven gehoor aan oproep Ann Van den Broeck

05 april 2019

21u04

De invoering van een strenge islamitische wetgeving in het oliestaatje Brunei roept steeds meer weerstand op. Beroemdheden riepen al op tot een boycot van onder meer de hotels die eigendom zijn van de sultan van Brunei. Verschillende grote bedrijven geven daar ook gehoor aan.

De jaarlijkse Britse TV Choice Awards zullen niet langer plaatsvinden in het Londense Dorchester Hotel, dat eigendom is van de sultan van Brunei. The Financial Times gelast een gepland event in het hotel af en belooft nooit nog één van de negen Dorchester Collection Hotels te boeken. Deutsche Bank zal geen van haar medewerkers nog bij de keten onderbrengen. Reisagentschap STA zal geen van zijn klanten nog in een vliegtuig van Royal Brunei Airlines plaatsen.

En zo gaat het lijstje maar door. De boycots komen er nadat de piepkleine Aziatische oliestaat op 3 april een nieuwe strafwet invoerde die gebaseerd is op de sharia. Wie seks heeft met iemand van hetzelfde geslacht of overspel pleegt, riskeert gestenigd te worden. Voor wie steelt, dreigt in het uiterste geval amputatie van een lichaamsdeel. Dat geldt ook voor kinderen.

De boycot werd eerder deze week onder de aandacht gebracht door een reeks bekende mensen, zoals comedian Ellen DeGeneres, zanger Elton John, tennislegende Billie Jean King en acteur George Clooney. Die schreef in een open brief dat het regime te schande gemaakt moet worden bij al wie zaken doet met Brunei en doet alsof zijn neus bloedt. “Elke keer als we in deze zaken overnachten, er een vergadering houden of eten, verdwijnt ons geld in de zakken van mannen die ervoor kiezen om hun homoseksuele burgers te stenigen of zweepslagen te geven tot de dood erop volgt.”

De Dorchester Collection heeft intussen gereageerd met een statement op de website van de keten. “We begrijpen de woede en de frustratie”, staat er, “maar dit is een politieke en religieuze kwestie die volgens ons niet moet beslecht worden in onze hotels of ten koste van onze 3.630 medewerkers.” De hotelketen laat nog weten dat ze getroffen is door de recente gebeurtenissen en door de impact die het heeft op de medewerkers, gasten, partners en leveranciers van de hotels. “Onze waarden staan erg ver af van de politiek van de eigenaar.”